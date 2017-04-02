梅蘭妮亞川普 開始學做第一夫人

特派員看世界專欄紐約狗仔隊快能鬆口氣了，再過幾個月，美國第一夫人梅蘭妮亞．川普將帶著兒子住進白宮；她開始在華府出席公開活動，儘管鏡頭前仍顯緊張，但她的努力，人們看在眼裡。

紐約媒體密度和華府不相上下，但梅蘭妮亞躲鏡頭的能耐，再加上丈夫川普擔任美國總統後有秘勤局人員貼身保護，讓狗仔隊狄格斯（Miles Diggs）有些洩氣。

他告訴「華盛頓郵報」，已放棄駐守她可能出現的地方，包括川普小兒子拜倫的私立學校；「她就像大白鯨」，拍到如女星艾瑪．華生的機會，比梅蘭妮亞容易。

大白鯨潛水能力極強、少躍出海面，還真有點像她，也因此，梅蘭妮亞29日一席白色風衣外套式洋裝現身國務院，參與國際勇氣婦女獎的頒獎典禮並演說，川普上任以來，她在華府的時間不多，這場活動吸引眾多媒體。

川普獨住白宮已兩個月，原因是這位外表看似高冷的第一夫人，凡事以兒子為優先的母愛，和天下的媽媽都一樣。而在華府首次出席沒有川普同行的公開活動，也可說是回應外界對「第一夫人應做什麼」的期待。

走時尚伸展台，本是她的專業，展現美好事物駕輕就熟；但站上政治舞台，當年來到紐約逐夢的那位東歐女孩，不知是否曾料到自己的人生會如此演變，而她扮演第一夫人，訴求女權與人權，在稍顯緊張中看見努力。

有報導指出，正接受專人口語訓練的她，希望自己在演說時能展現從容自在。而在國際勇氣婦女獎上，照著讀稿機，梅蘭妮亞一字一句堅定地唸著「當女性不論在何處受到貶低，整個世界也跟著受害」；比起她在紐約為醫院的病童朗讀，相信她已為這場彰顯美國價值觀的外交活動，演練多次。

她以自己的口音唸著，表情有些嚴肅，講完約8分鐘的演說，梅蘭妮亞坐在台上時而撥頭髮，目光時而望向遠方，或低頭看舞台，露出她濃密的煙燻眼妝。

第一夫人這同一頂無形桂冠，人人風格不相同，也難以避免被拿來比較。從希拉蕊．柯林頓熱心政治的積極、蘿拉．布希溫暖家庭主婦的氣質到蜜雪兒．歐巴馬如隔壁鄰居媽媽的真實動人，梅蘭妮亞．川普很外顯的是她的時尚品味，對於華府的政治節奏，她終將邁開步伐適應，外界則有些焦急。

她和川普暫時分居兩地，人們對紐約市為她與拜倫每天耗費14萬6000美元的安全維護，已按捺不住，網路上有近50萬人連署要川普自己出錢或是要她與拜倫盡快搬來華府；然而，在與她有互動的人心中，她是體貼的人。

申尼克（Anthony Senecal）雖已不在川普佛羅里達州的馬阿拉哥私人俱樂部擔任管家，但回憶起過去與梅蘭妮亞的往來，形容她是「外冷內熱的人」，且享受獨處時的自在。

申尼克的姊姊當時將不久於人世，梅蘭妮亞如果是一人南下佛州，總催促他請假陪家人，她說，「我在這裡，要什麼都有人送來，別顧慮我了；但唐諾（川普）在的時候，你得出現。」

從亮麗的模特兒、貴太太到第一夫人，申尼克認為，很難探究梅蘭妮亞是否喜歡這樣的轉變，「她總遷就適應，不多問多說」，「她說過，『這是唐諾的工作，而我的職責就是支持他。』」

梅蘭妮亞早年推特上的照片多是自拍，戴著大墨鏡，有時拍鏡子中的自己，有時展露性感的一面，更多時候是帶著拜倫離開喧囂紐約市、在大自然中享受週末悠閒，這位紐約上東區常見得到的時尚貴婦或辣媽，因川普太太的頭銜，過去已很受關注。

曾經，她運動時會聽著那首想追求自由與飄渺的「水晶燈」（Chandelier），歌手西亞（Sia）高亢唱著「我要活得自在，如明天不存在般」、「竭盡全力活下去，不回望過去、不展望未來」，不知這首歌是否很打動她內心。

但至少未來四年、鎂光燈下的人生，她看來似乎也會活在當下，選擇融入，或許，作為那盞水晶燈，這位美國近代史上首位移民第一夫人，她在女權、保護兒童和人權上的努力，可有一番燦爛耀眼，那也是她為支持丈夫曾許下的承諾。1060402

(中央社)