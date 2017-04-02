推居家清潔證照 媽咪樂做先鋒
媽咪樂居家清潔服務集團邁入21週年，引進國外居家清潔證照制度，獲得經濟部工業局資金及技術協助，明年將在國內推出居家清潔證照認證，創業界先河，提升居家清潔水準。
媽咪樂從高雄出發，迄今在全台擁有10餘個據點，業者致力顛覆傳統居家清潔產業思維、創新服務新價值，無論是清潔工具的創新，清潔人員素質的提升，還是公司人力派遣管理的精進，年年都令人驚豔。
媽咪樂今年度獲工業局「健康促進服務產業發展」計畫評選為家事服務領域的領導廠商，透過工業局補助及業者出資，將斥資新台幣300萬元進行公司大改造，並透過產官學資源的合作，連結健康照護政策，為家事服務及到府生活服務建立典範模式，帶動產業發展。
業者說，居家清潔考照認證預計明年上路，先由公司內部做起，藉以全面提升員工素質，在業界做出口碑後再對外推廣，對外受理考照認證，希望帶動國內居家清潔考照制，讓居家清潔的專業更受社會肯定及重視。，也讓大眾改變對傳統清潔人員的觀感，提升打掃媽咪們的形象及地位。
業者表示，集團一直致力營造人們健康、舒適的生活，也堅信「人才是公司最大的資產」，因此除了嚴格甄選優秀的人才，對旗下管家更提供的優質工作條件，各項專業培訓更是不遺餘力，更鼓勵專業管家們透過公司訓練，強化自身技能。
業者指出，以「滿足人的需求」為出發，媽咪樂居家清潔服務集團提供「健康、安心」的居家清潔服務，更致力於管家的技術講習與實地訓練等專業養成。媽咪樂不僅僅是傳統家事清潔，更是具國際水準和專業訓練的優質居家服務。1060402
(中央社)
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