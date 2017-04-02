清明掃墓 政院籲減燒金紙香枝護健康
行政院今天表示，清明節是傳統民俗節日，為提升民眾健康及空氣品質，呼籲民眾慎終追遠時，也兼顧環境保護，響應減量焚燒金紙及香枝，或可配合地方政府紙錢集中焚燒等服務。
行政院說，清明祭祖精神在於感念，鼓勵民眾回歸清明本質，以誠心敬意、以功代金、鮮花素果、減燒紙錢或膜拜不點香等方式，追念先人。行政院環境保護署後續將規劃廟宇減燒金紙、拜香等推廣活動，期許保存傳統宗教文化時，減少健康危害並改善環境品質。
環保署說，大量燃香及焚燒金紙易造成細懸浮微粒（PM2.5）濃度瞬間升高，近距離暴露可能造成人體健康危害及空氣污染。
環保署表示，今年清明節期間，各地方政府持續舉辦少燒紙錢、少燒香活動，並辦理紙錢集中焚燒服務；民眾可將欲焚燒紙錢送指定地點後，環保局將送往經法師淨爐、且具空氣污染防制設施焚化爐焚燒。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。