清明掃墓 政院籲減燒金紙香枝護健康

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行政院今天表示，清明節是傳統民俗節日，為提升民眾健康及空氣品質，呼籲民眾慎終追遠時，也兼顧環境保護，響應減量焚燒金紙及香枝，或可配合地方政府紙錢集中焚燒等服務。

行政院說，清明祭祖精神在於感念，鼓勵民眾回歸清明本質，以誠心敬意、以功代金、鮮花素果、減燒紙錢或膜拜不點香等方式，追念先人。行政院環境保護署後續將規劃廟宇減燒金紙、拜香等推廣活動，期許保存傳統宗教文化時，減少健康危害並改善環境品質。

環保署說，大量燃香及焚燒金紙易造成細懸浮微粒（PM2.5）濃度瞬間升高，近距離暴露可能造成人體健康危害及空氣污染。

環保署表示，今年清明節期間，各地方政府持續舉辦少燒紙錢、少燒香活動，並辦理紙錢集中焚燒服務；民眾可將欲焚燒紙錢送指定地點後，環保局將送往經法師淨爐、且具空氣污染防制設施焚化爐焚燒。1060402

(中央社)