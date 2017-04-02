菜鳥記者闖立院 李俊俋憶當年手寫新聞

民主進步黨籍立法委員李俊俋表示，報禁開放那年，他開始當記者，主跑國會新聞，當時完全要靠手寫稿，再傳真回公司，後來還一邊參加野百合學生運動，一邊跑新聞，是有趣經驗。

他說，就讀世界新聞專科學校（世新大學前身）編輯採訪科時就到民眾日報實習，接著到立法院跑新聞，當年剛好報禁開放，出現很多晚報、報紙。

李俊俋說，當時媒體環境較不一樣，菜鳥要在立法院跑新聞很辛苦，使用的工具都不同，完全手寫，再傳真回公司，立法院群賢樓2樓以前是聯誼室，記者與立法委員都在那邊聯誼，最重要的傳真機也在那，身上還要帶BB Call，「最紅的飲料是養樂多加冰塊」。

李俊俋回憶，那時在「康園」餐廳現址，民進黨立法院黨團有間大辦公室，每位立委有張桌子，大家就都併在一起。當時立法院還不是新聞焦點，會議還沒那麼有制度，都是私下找來的新聞較多。

他說，後來一面參加野百合學運，一面跑新聞，要趕稿給報社，是人生較有趣的經驗。

李俊俋表示，那時排版都用鉛字，他名字的「俋」較特別，常被排錯，採訪主任都會打去印刷廠罵；他也一度想調線去跑職業棒球，「結果被長官罵了一頓說立法院新聞怎麼辦？」

李俊俋表示，後來擔任過前立委張俊雄助理、西元2000年在行政院人事行政局（現為人事行政總處）當國會聯絡人，2004年又到銓敘部任政務次長，直到2012年選上立委，「在立法院進進出出超過20年」，可說相當熟悉立法院。1060402

(中央社)