海基會無法為李明哲送藥 黃國昌：乾脆廢掉算了
前民進黨社發部黨工李明哲因涉及危害國家安全活動，正遭大陸有關單位調查，時代力量立委黃國昌、香港學運領袖黃之鋒今召開記者會，要求立即公開李明哲案相關資訊及協助。面對媒體提問海基會無法協助郵寄藥品至大陸給李明哲，黃國昌痛批，海基會如果連最基本的提送所需藥品都做不到的話，乾脆廢掉算了，養這麼多人幹嘛？
「台灣318運動與香港雨傘運動參與者於川習會前的共同呼籲」記者會，今上午於台大校友會館舉行，黃國昌面對媒體提問表示，海基會若以無法郵寄拒絕家屬提送藥物，乾脆廢掉算了，養這麼多人幹嘛？
會中也提出相關呼籲，要求大陸當局立即公開李明哲關押地點、立即釋放李明哲、確保李明哲不受酷刑虐待，並要求家屬、律師接見及適足的醫療護理；更呼籲4月初即將舉行的中美領導人會見「習川會」，美國政府能共同關注李明哲案。
(旺報)
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