海基會無法為李明哲送藥 黃國昌：乾脆廢掉算了

「台灣318運動與香港雨傘運動參與者於川習會前的共同呼籲」記者會，今上午於台大校友會館舉行。（蔡浩祥攝）

香港學運領袖黃之鋒（左起）、立 委黃國昌、318學運領袖林飛帆與陳為廷，2日共同發表聲明大聲高呼，要求中國大陸釋放被拘禁的民進黨前黨工李明哲。（鄭任南攝）

前民進黨社發部黨工李明哲因涉及危害國家安全活動，正遭大陸有關單位調查，時代力量立委黃國昌、香港學運領袖黃之鋒今召開記者會，要求立即公開李明哲案相關資訊及協助。面對媒體提問海基會無法協助郵寄藥品至大陸給李明哲，黃國昌痛批，海基會如果連最基本的提送所需藥品都做不到的話，乾脆廢掉算了，養這麼多人幹嘛？

「台灣318運動與香港雨傘運動參與者於川習會前的共同呼籲」記者會，今上午於台大校友會館舉行，黃國昌面對媒體提問表示，海基會若以無法郵寄拒絕家屬提送藥物，乾脆廢掉算了，養這麼多人幹嘛？

會中也提出相關呼籲，要求大陸當局立即公開李明哲關押地點、立即釋放李明哲、確保李明哲不受酷刑虐待，並要求家屬、律師接見及適足的醫療護理；更呼籲4月初即將舉行的中美領導人會見「習川會」，美國政府能共同關注李明哲案。

(旺報)