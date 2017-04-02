用NG蔬果做食材 吃冰淇淋好感心

吃冰淇淋也能惜食。Lisa經營的冰淇淋店，大量採用台灣當地食材，堅持只賣新鮮食材製成、無化學添加的冰品。與新北市農業局一拍即合，成為惜食分享餐廳的一員。

新北市農業局推廣惜食理念，透過 「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用外觀不佳或是規格、大小不符合市場需求，原來可能會被丟棄的「蔬果格外品」當作料理食材，避免食物浪費，又替農友創造收益。

雖然還不到冰品熱銷的盛夏，但近來多變的天氣、時而探出頭的烈日，偶爾讓汗水沾濕了額頭，這時來口沁涼入心的冰淇淋，為躁熱的口腔降降溫，瞬間有種重拾精神的感覺。

走進台北公館小巷弄，別緻的冰舖前，Lisa訴說著對於冰淇淋的情有獨鍾；旅經各國時，她總要尋找當地特色冰舖，品嚐用該國在地食材做成的冰淇淋，寫下美味的旅遊紀錄。

Lisa發現，台灣引進的歐美冰淇淋大多偏甜，市售冰品又多使用添加物，而台灣有那麼多聞名全球的 水果與食材，不該讓這些寶藏在冰品業埋沒。

因此，她決定自己開業做冰淇淋，舉凡巨峰葡萄、愛文芒果都成為她冰舖內的「座上冰」，連因保育環頸雉而獲得綠色保育標章的花蓮米，也在她的巧思下成為「米淇淋」。

農業局表示，南投老莊有機農場前陣子有批遭受鳥啄的火龍果，因表面多坑洞，賣相不佳，難在市面販售。Lisa義不容辭收下這批火龍果，讓這些原先可能會被棄置在田間的格外品，搖身變成綿密 、味美的火龍果冰淇淋，不但賦與食材新的生命，也幫助農民度過了一次難關。

Lisa表示，自開業以來，就ㄧ直在找尋優質農產品使用，透過「惜食分享餐廳」計畫，增加了媒合台灣好食材的管道，也希望藉這個機會，開創新穎水果口味冰淇淋，讓國外旅客來台時，也能嚐到水果天堂的道地冰淇淋!

農業局表示，惜食分享餐廳計畫除了媒合蔬果格外品，也能同步媒合友善食材，未來將把全省供應「 有機營養午餐」有機蔬果的農友與農場納入供貨來源，建立穩定的格外品與友善食材供應鏈，儘量滿足各餐飲業者對於不同品項、數量蔬果的需求，也讓餐廳有更多元的選擇。

同時，也讓業者認識台灣各地從事友善農業的農友們，創造善的循環，讓惜食、友善大地的理念可以永續經營。1060402

(中央社)