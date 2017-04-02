揪團聚餐 星級飯店自助餐有免費優惠

考量眾人不同口味，聚餐時選擇餐廳是否傷透腦筋？星級飯店推出旗下自助餐廳共享優惠，不僅免除掉選餐廳困擾，不論是3人或4人同行，都有1人免費品嚐的優惠。

位於台北國賓大飯店一樓的明園西餐廳每天提供近百種菜色及20款飲料，料理風格除融合中西式自助餐、日本料理，更集結各國特色餐飲設計與料理手法，呈現多元道地異國佳餚。

為讓民眾能用更實惠價格享多種美味饗宴，明園西餐廳推出3人同行1人免費優惠專案，只要30日前的週一到週五平日午餐及週一到週四平日晚餐時段，3人同行就享1人免費。

另外，台北美福大飯店歡慶開幕1週年，旗下palette彩匯自助餐廳祭共享優惠，1日到30日只要在週一到週四午餐、下午茶及晚餐時段用餐，4人同行就享1人免費，不論鮮味十足海鮮或現切美福肉品等料理，都可用實惠價格輕鬆享用。

此外，明園西餐廳也推出「壽星史上最優惠生日專案」，12月31日前，只要生日當天壽星帶1名以上好友在平、假日午晚餐時段用餐，壽星本人免費享用；當月壽星2人以上同行，全桌享8折優惠。1060402

(中央社)