原民綜合發展基金 貸放金額逾82億
原民會今天表示，為了提供原住民族從事發展經濟事業所需資金，旗下設有原住民族綜合發展基金提供融資，已貸放超過2萬5000件，累計貸放金額高達新台幣82億元。
行政院原住民族委員會多年來針對原住民從事自主創業、發展小型經濟事業或生活改良及家計週轉等資金需求者提供融資，設有原住民族綜合發展基金，項下貸款項目包括「原住民經濟事業貸款」、「原住民青年創業貸款」及「原住民微型經濟活動貸款」。
原民會表示，資金貸放已逾2萬5000件，累計貸放金額高達82億餘元，歡迎有資金週轉需求族人撥打免付費原住民金融服務專線洽詢，將由原民會派駐全台各縣市的35名「原住民金融輔導員」第一線接聽服務。
為免族人陷入高負擔債務陷阱及錢財受騙情形，原民會提醒，切勿申借高利貸款，也切勿委託他人代辦；貸款也並非「補助」，貸款成功後若未按時還款，將產生信用不良紀錄，影響未來申辦貸款、支票、信用卡等核准條件。1060402
(中央社)
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