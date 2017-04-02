離家一里路,42歲醉男衝撞路樹亡，

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張姓男子駕駛的自小客嚴重損毀。(馮惠宜翻攝)

張男駕駛的自小客衝撞到路樹後翻落一旁的溝渠中。(馮惠宜翻攝)

衝撞力道大。(馮惠宜翻攝)

安全才是回家最近的路！台中霧峰區1日深夜發生一起死亡車禍，42年次張姓男子與親友聚餐獨自駕車返家，未料就在離家一公里的北岸路擦撞路樹，連人帶車側翻進路邊溝渠，經送醫搶救仍不治，抽血驗酒測值竟高達1.56mg/l。

台中市霧峰分局交通分隊長施博偉指出，這起死亡車禍發生在4月1日深夜約11:45分，張男從霧峰丠岸路要往中投公路方向行駛，不知為何衝撞到北岸路53號前的路樹，隨後連人帶車翻落路邊溝渠中，消防隊獲報後將受困車中的張男救出時，已無生命徵象，經送亞大醫院急救仍不治，抽血酒測值高達1.56mg/l。

男子親友到醫院時悲痛萬分，表示張男是和親友聚餐要返家，未料竟在離家不到一公里的地方發生車禍，天人永隔。

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(中時)