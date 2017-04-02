中資螞蟻金服買美速匯金 涉國安引關注
中資機構螞蟻金服今年1月公布將收購美國轉帳業者速匯金，美國媒體報導，中國政府持有螞蟻金服股份，速匯金擁有大量美國公民與官方資料，交易恐涉及國安而引起高度關注。
全名為浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司的「螞蟻金服」，是阿里巴巴集團旗下機構，1月宣布以每股13.25美元，總價8億8800萬美元，收購美國最大匯款公司「速匯金」（MoneyGram）。
螞蟻金服雖強調純為民間營運，進行全球轉帳業務，不過全案引起美國國會和輿論高度重視。
聯邦眾議員議員皮滕杰（Robert Pittenger）與史密斯（Chris Smith）曾撰文指出，15%的螞蟻金服股份為中國政府持有，但中方打壓政治、宗教與人權人士，交易案必須從嚴審核。
速匯金在全美便利商店與藥房設有匯款服務，全球各國皆有設點，消費者使用現金或金融卡，即可進行匯款。
皮滕杰在網路媒體Politico指出，匯款人的名字、銀行戶頭和所在位置可能都會被知道，美國的軍事基地內也有速匯金服務，中方屆時也可能利用取得的資料騷擾異議人士等。
中資在美廣泛收購科技、運輸和創新企業，並大規模投資房地產與好萊塢。螞蟻金服收購速匯金，跨足至敏感的金融業，再度引起輿論與國會關切，認為美國外來投資審查委員會（CFIUS）應嚴格把關。
不過，委員會目前未對個案發表評論。
除了螞蟻金服，美國本土電匯業者Euronet已於3月提出美股15.20美元的競標價，全案也可能涉及交易競爭，Euronet打國安牌，希望能勝出。1060402
(中央社)
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