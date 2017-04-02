清明掃墓防毒蛇 3時段要避開

趁著清明連假到山區掃墓、郊遊得當心，疾管署防疫醫師表示，3、4月正是毒蛇頻繁出沒的季節，除了別在蛇出沒的地方逗留，也應避開毒蛇活躍時間點，包括日出、夜間及下雨過後。

疾管署防疫醫師黃頌恩指出，台灣常見毒蛇可按照蛇毒毒性分為3大類，其中，雨傘節、眼鏡蛇具有「神經性毒蛇」，假使不幸被咬傷，受傷的部位不會有嚴重的腫痛，但可能出現眼皮下垂、瞳孔放大、吞嚥困難、全身無力、呼吸衰竭等症狀。

而百步蛇、青竹絲、龜殼花屬於「出血性蛇毒」，傷口會紅、腫、痛，且會有腸胃道出血或血尿；另像是鎖鏈蛇則是具有「混和性蛇毒」，咬傷部位會出現淤血、腫脹，恐引發全身性出血及腎衰竭。

她提醒，萬一被毒蛇咬傷，千萬不要用口吸毒液、敷藥草、切開傷口，甚至吃蛇膽都是錯誤偏方，恐延誤治療。

黃頌恩呼籲，正確的作法是保持鎮定，記住毒蛇的形狀、顏色、特徵，移除肢體上的束縛物包括戒指、手環等，用有彈性的衣物包紮傷口，使傷口低於心臟，儘速送醫治療。1060402

(中央社)