台南凱悅大樓傳火警 住戶疏散

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台南市永康區鹽行路12樓高凱悅大樓今天上午驚傳火警，消防局趕往灌救，並疏散大樓住戶，火勢半小時撲滅，無人受傷，火警原因待調查。

消防局上午9時39分獲報，凱悅大樓冒煙疑火警，消防局趕往灌救。大樓起火點在3樓，消防局撲滅火勢後進入大樓搜索，未發現有人受傷。1060402

(中央社)