烤地瓜養大3兒女 單親瓜媽含淚畢業

年輕時曾是準教師的潘媽，懷著美好幻想嫁來台灣，卻在短短幾個月內被拉回現實，離婚後她獨自撫養3兒女，靠著賣烤地瓜撐起一個家，日前總算「畢業」，即將返鄉創業。

聊起遠在中國大陸的故鄉杭州，潘媽受訪時笑說，她是家中獨生女，從小受盡家人寵愛，個性嬌貴又任性也非常活潑，19歲還是高中生的她，在台灣遠親介紹下認識了前夫，當時雙方都覺得「看對眼」，對方也表明想提親，但因爸爸認為她年紀太輕，捨不得太早把女兒嫁掉而回絕。

即便父親多次回絕，前夫仍鍥而不捨地年年從台灣飛來提親，更強調台灣薪水高，工作1個月幾乎等於中國大陸一整年薪水，認為潘媽即便到台灣也能完成當物理老師的夢想，就在第4次提親，潘媽正好從大學畢業，父親總算被感動，點頭答應這樁婚事。

當時她只知道台灣「是個寶島」，實際上究竟在哪都不知道，就這麼滿心期待來到台灣，正當她準備找工作時，才發現台灣根本不承認中國大陸學歷，一紙教師文憑形同廢紙，「我連幼稚園學歷都沒有」。

除了求職受挫，婚姻生活也不如想像中美好，潘媽說，婚前個性老實、愛看書的先生，婚後同住才發現他壞脾氣一大堆，而且還是個「媽寶」，每天回家衣服鞋襪全亂丟，連蝦子都只吃家人剝好的，讓她對婚姻的美好憧憬在短短幾個月間全粉碎，這時她已有了身孕。

直到生下大女兒，潘媽才第一次回娘家，向家人哭訴婚後種種不順遂，更鐵了心「不回去了」，最後是公公打電話來說女兒感染腸病毒快死了，她心軟回台才知竟是騙局一場。

生下第2胎沒多久，她決定和丈夫離婚，帶著2個孩子和肚子裡的寶寶開始單親媽媽生活，明明身無分文卻又怕丟臉不敢向娘家求助，她先是在一家水果店工作，4年前在朋友介紹下，半信半疑地加入了人安基金會的「給魚給竿 拉人一把」烤地瓜謀生方案，撐起一家4口生計。

回想起那個窮困潦倒的自己，潘媽笑說，當時經常背著只有9個月大的女兒，頂著烈陽、忍受寒冬上街賣地瓜，一個月只休息4天，所幸女兒們相當貼心，家中洗碗、洗衣、擦地等家事都不用她煩心，也讓她每月賺進5、6萬元收入。

雖然年輕時當不成老師，但潘媽心中仍有個開店夢，去年起她更加省吃儉用，總算存下一筆錢，最近即將返鄉創業開月子中心，人安基金會也特地在她賣地瓜的最後一天，替她穿上畢業袍、送上畢業證書，她笑稱，不後悔來到台灣，反而很感謝台灣給她的種種歷練，「沒有台灣的生活，就沒有今天的我」。

人安基金會5年前擴大烤地瓜謀生方案，在全台多個地區輔導單親媽媽、待業婦女賣地瓜謀生，台北地區每日出攤平均淨收入約1600元，平均月收約3萬元，符合輔導條件者，將免費提供地瓜爐及3袋地瓜，詳細情形可致電（02-2836-1600#184）詢問。1060402

(中央社)