雙親入獄陷困境 基隆囝仔發願回饋社會
21歲的小維（化名）從小父母因案入獄，透過台灣世界展望會協助，舒緩家中經濟壓力，愛運動的他說，未來想當「體能訓練師」減輕家中經濟壓力並回饋社會。
小維說，從有記憶以來，爺爺奶奶始終陪伴在兄妹身旁，小學四年級時爺爺過世，奶奶擔起照護責任，雖然有社會資源的補助及大伯父微薄的臨時工收入，但仍無法支付生活所需，加上妹妹身體差，時常需要回醫院複診，無奈之下，奶奶只好將妹妹出養。
懂事的小維很早就開始半工半讀，從擺路邊攤到餐廳內、外場，雖然很累但他從不喊苦，總是白天工作、下午練球、晚上上課，高二那年，奶奶不敵病魔，二尖瓣膜脫垂併發腎臟病辭世，頓時失去至親的他雖難過，但仍打起精神，堅持完成學業。
自小擁有運動天賦的小維，曾是籃球、橄欖球校隊，目前就讀科技大學休閒運動與健康管理學系，還身兼高中橄欖球校隊的防護員，未來希望成為1名專業的「體能訓練師」，減輕家中經濟壓力並回饋社會。
台灣世界展望會北區辦事處主任徐蒔怡表示，民國94年起，經社工前往訪視後，小維成為展望會的兒童，提供他助學金以及醫療補助等協助，為生活陷入困境的小維家帶來支持，也更穩定小維的求學路。
徐蒔怡說，新學年展望會持續幫助北北基地區共5097名貧困兒童上學，總計發放助學金新台幣3809萬餘元，讓清寒學子能安心求學，孩子的求學路需要社會大眾長期關懷，期盼民眾一同加入，為他們帶來改變未來的鑰匙。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。