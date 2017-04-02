雙親入獄陷困境 基隆囝仔發願回饋社會

21歲的小維（化名）從小父母因案入獄，透過台灣世界展望會協助，舒緩家中經濟壓力，愛運動的他說，未來想當「體能訓練師」減輕家中經濟壓力並回饋社會。

小維說，從有記憶以來，爺爺奶奶始終陪伴在兄妹身旁，小學四年級時爺爺過世，奶奶擔起照護責任，雖然有社會資源的補助及大伯父微薄的臨時工收入，但仍無法支付生活所需，加上妹妹身體差，時常需要回醫院複診，無奈之下，奶奶只好將妹妹出養。

懂事的小維很早就開始半工半讀，從擺路邊攤到餐廳內、外場，雖然很累但他從不喊苦，總是白天工作、下午練球、晚上上課，高二那年，奶奶不敵病魔，二尖瓣膜脫垂併發腎臟病辭世，頓時失去至親的他雖難過，但仍打起精神，堅持完成學業。

自小擁有運動天賦的小維，曾是籃球、橄欖球校隊，目前就讀科技大學休閒運動與健康管理學系，還身兼高中橄欖球校隊的防護員，未來希望成為1名專業的「體能訓練師」，減輕家中經濟壓力並回饋社會。

台灣世界展望會北區辦事處主任徐蒔怡表示，民國94年起，經社工前往訪視後，小維成為展望會的兒童，提供他助學金以及醫療補助等協助，為生活陷入困境的小維家帶來支持，也更穩定小維的求學路。

徐蒔怡說，新學年展望會持續幫助北北基地區共5097名貧困兒童上學，總計發放助學金新台幣3809萬餘元，讓清寒學子能安心求學，孩子的求學路需要社會大眾長期關懷，期盼民眾一同加入，為他們帶來改變未來的鑰匙。1060402

(中央社)