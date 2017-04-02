監獄高牆內的愛心 熱血替代役揮灑

高雄監獄持續致力於提供社會「鰥寡孤獨廢疾者」公益服務，再藉由替代役男身體力行，提供愛心服務，協助長者量血壓，也關懷學童及課後輔導，發揮監獄高牆內的愛心。

高雄監獄長期來幫助社會邊緣人回歸正常生活，有鑑於隨著科技進步，人與人之間從溫暖的面對面噓寒問暖，到冰冷的網路電子訊息，因此由替代役役男身體力行。

高雄監獄表示，人口老化情形愈來愈明顯，使得青壯年人往往在工作之餘，除了要養育子女外，還須照顧年老長者，經常分身乏術，有人選擇將父母送到安養中心，也有人因經濟因素需長期外出工作，造成許多獨居長者及鑰匙兒童。

替代役役男安排前往一處老人養護中心，幫忙長者量血壓，也用心傾聽長者訴說過往，並幫長者義剪，更協助社福團體辦理歲末年終「送年菜」活動，與長者們分享農曆年節的喜悅，及感受社會溫暖的關懷。

替代役役男也訂定「讓愛飛揚計畫」，協助國小學童課後輔導，於活動期間指導學童作業書寫、陪伴學童康樂活動、激發學童創造力及潛力。

一名鄭姓役男表示，服役期間參與了許多公益活動，其中課後輔導是他最難忘的經驗，看著小學生課本的內容，並陪伴學生們寫作業、訂正考卷，內心回想起自己以前的故事，最後一堂課有一位學生給了他一顆牛奶糖，笑著對他說「老師，這是我最珍貴的寶物，剩下最後一顆，送給你吧」。

鄭姓役男說，那時他開心的跟學生道謝，內心瞬間被湧出的暖流所填滿，但內心的暖意轉變為滿滿的不捨。

高雄監獄希望透過辦理各類型的公益服務，將替代役男的愛心與熱情化作行動，讓這份關懷與回饋社會的感動持之以恆。1060402

(中央社)