巴拉圭暴動造成1死 兩高官遭總統開除
巴拉圭參議院強行通過取消總統連任限制的修憲案，憤怒的民眾上街頭暴動，造成1名年輕抗議人士死亡後，總統今天將內政部長和警察總監開除。
法新社報導，今天早上警方在位於亞松森的在野自由黨辦公室搜查抗議者時，閉路攝影機捕捉到自由黨青年團領袖、25歲的昆塔納（Rodrigo Quintana）遭警方擊斃的畫面。
根據消防員和1名在野黨參議員，包括3名議員在內約30人受傷。警方表示，211人遭逮捕，當中有些人是未成年。
總統卡提斯（Horacio Cartes）今天將內政部長羅哈斯（Tado Rojas）和警察總監索特羅（Crispulo Sotelo）開除來回應。
參議員通過允許總統競選連任的法案後，憤怒的抗議民眾昨晚闖進國會大廈、洗劫議員辦公室，甚至放火。
右翼總統卡提斯尋求在任期結束前修憲，好讓他在明年總統大選競選連任。
他發推文說：「民主不是靠暴力贏取或捍衛。我們不能讓野蠻人破壞人民的和平、寧靜和福祉。」（譯者：中央社陳昱婷）1060402
(中央社)
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