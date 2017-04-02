奢華新選擇！JR推「四季島」列車 2天1夜要10萬

JR推「四季島」列車。(圖片取自Youtube)

全景式車廂。(圖片取自jreast)

豪華用餐車廂。(圖片取自jreast)

遊日本、搭JR，又有新選擇了，近期日本鐵道公司JR將推出「四季島」列車，豪華座艙加上沿途美景，但也意謂著這趟旅程價值不斐，2天1夜的行程，一個人預計要32萬日幣(約10萬台幣)，4天3夜的話大約要20萬台幣左右。

「四季島」列車獨特外型，出自專門設計保時捷、法拉利專家之手，兩層樓的設計，除了讓旅客可以體驗絕佳的窗外美景外，不同的季節也有不同的套裝行程，所有的行程主要以該地區的獨特文化、工藝和美食為主題，目前的地點有栃木縣日光、北海道函館、鳴子溫泉、青森等地。

而列車上的飲食也是整趟旅程的重點，由頂級廚師組成的料理團隊負責，以日本時令食材為基底，提供旅客難忘的用餐體驗，像是在函館的行程中，旅客就有機會吃到著名的魷魚和鮭魚子蓋飯。

(中時電子報)