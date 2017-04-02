奢華新選擇！JR推「四季島」列車 2天1夜要10萬
遊日本、搭JR，又有新選擇了，近期日本鐵道公司JR將推出「四季島」列車，豪華座艙加上沿途美景，但也意謂著這趟旅程價值不斐，2天1夜的行程，一個人預計要32萬日幣(約10萬台幣)，4天3夜的話大約要20萬台幣左右。
「四季島」列車獨特外型，出自專門設計保時捷、法拉利專家之手，兩層樓的設計，除了讓旅客可以體驗絕佳的窗外美景外，不同的季節也有不同的套裝行程，所有的行程主要以該地區的獨特文化、工藝和美食為主題，目前的地點有栃木縣日光、北海道函館、鳴子溫泉、青森等地。
而列車上的飲食也是整趟旅程的重點，由頂級廚師組成的料理團隊負責，以日本時令食材為基底，提供旅客難忘的用餐體驗，像是在函館的行程中，旅客就有機會吃到著名的魷魚和鮭魚子蓋飯。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。