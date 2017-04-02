春假踏青賞紫斑蝶 輕聲呵護兼保育

南投林區管理處今天表示，春假期間出遊踏青正是時候，前往林內賞紫斑蝶遷徙奇景，輕聲呵護並參與力行生態保育。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處指出，今年林內鄉紫斑蝶季已展開，春假連續假日的最後檔期活動到今天，歡迎把握機會賞蝶、認識紫斑蝶、共同維護自然景觀及生態保育。

南投林區管理處長李炎壽說，紫斑蝶主要特徵是前翅背面呈現紫色，舞動翅膀時，蝶翼上的鱗粉經由陽光折射，因為角度的不同，呈現或淡紫、或豔紫、或亮藍的夢幻般紫色光彩，因而得名。

他說，紫斑蝶每年10月由中北部往南飛，聚集在台灣南部的山谷中過冬，直到隔年3月春天，成群結隊往北部遷徙，雲林縣林內鄉的坪頂村、國道三號觸口路段，正好在蝴蝶北返的蝶道上，曾有「蝶河隘口」之稱。

每年3月至4月中旬，紫斑蝶從高雄或屏東北返，有的從台東穿越中央山脈遠道而來，在林內坪頂聚集再一起飛越濁水溪，到八卦山台地再分散開，所以只有林內的丘陵地，能清楚地觀察到牠們過境的磅礡氣勢，壯觀的蝶道景象令人嘆為觀止。

南投林區管理處提醒民眾，賞蝶過程應避免驚擾到這些嬌客，提供牠們一個安適的環境，並希望藉由賞蝶活動，結合自然保育與旅遊，瞭解生態保育的重要性，進而身體力行，共同維護生態環境。1060402

(中央社)