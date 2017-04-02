倫敦恐攻後 極右派遊行爆發衝突
英國倫敦上個月發生恐怖攻擊後，極右派團體1日上街遊行，與反種族主義者爆發衝突，英國警方發出14張逮捕令。
在英國出生的穆斯林馬樹德（Khalid Masood）3月22日開車在西敏橋上衝撞行人，造成3人死亡，隨後持刀在國會殺害1名警察，遭到擊斃。
極右派組織「英國第一」（Britain First ）以及「保衛英國聯盟」（EDL）1日下午在倫敦市中心號召遊行，表示要反對「激進伊斯蘭恐怖主義」。
「獨立報」報導，「英國第一」在臉書宣稱「有3000名愛國者確認出席」，但根據估算，出席者僅約100至250人。遊行隊伍高舉英國國旗。
反對種族主義的團體「聯合對抗法西斯」（Unite Against Fascism）也組織遊行與之對抗，高舉「對納粹說不」標語。
「聯合對抗法西斯」表示，號召遊行的這兩個團體都是著名的「恐伊斯蘭」，實際上就是種族歧視。
警方試圖阻止雙方發生衝突，要求團體在各自既定路線上遊行，但最後衝突仍無法避免。
情緒在前EDL領袖羅賓遜（Tommy Robinson ）抵達現場時更為激動，「聯合對抗法西斯」大喊「EDL下地獄」，數十名警察上前控制情況。
英國警方表示，截至下午4時，共逮補14人。1060402
(中央社)
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