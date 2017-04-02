貨輪彭佳嶼撞沉陸船 9獲救1失蹤

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巴拿馬籍貨輪「永富榮耀」昨天晚間10時在彭佳嶼西北44浬處，與大陸漁船「閩連漁61883號」發生碰撞，「閩」船不久後沉沒，船上共10名船員，其中9人獲救，1人下落不明。

基隆海巡隊表示，事故發生後，附近大陸漁船救起8人，貨輪救起1人，基隆海巡隊所屬10050艇於今天上午4時20分抵達現場加入搜救，上午7時20分陸船「東海救113」將9名生還者接駁至該船暫時安置。

海洋巡防總局凌晨2時52分及上午8時45分各申請1架次空勤總隊直升機前往現場搜救，同時調派北部地區機動海巡隊連江艦和淡水海巡隊增援，現正持續搜救失蹤人員。1060402

(中央社)