貨輪彭佳嶼撞沉陸船 9獲救1失蹤
巴拿馬籍貨輪「永富榮耀」昨天晚間10時在彭佳嶼西北44浬處，與大陸漁船「閩連漁61883號」發生碰撞，「閩」船不久後沉沒，船上共10名船員，其中9人獲救，1人下落不明。
基隆海巡隊表示，事故發生後，附近大陸漁船救起8人，貨輪救起1人，基隆海巡隊所屬10050艇於今天上午4時20分抵達現場加入搜救，上午7時20分陸船「東海救113」將9名生還者接駁至該船暫時安置。
海洋巡防總局凌晨2時52分及上午8時45分各申請1架次空勤總隊直升機前往現場搜救，同時調派北部地區機動海巡隊連江艦和淡水海巡隊增援，現正持續搜救失蹤人員。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。