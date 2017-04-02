言論自由日元年 唐鳳鄭竹梅前瞻對談

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言論自由日元年，內政部7日辦政府官員和民間座談會，探討言論自由前瞻意義與社群媒體造成的網路霸凌問題，行政院政務委員唐鳳、言論自由殉道者鄭南榕女兒鄭竹梅等人將對談。

為彰顯言論自由意義與價值，內政部去年報行政院核定7日為言論自由日，希望各界重視及重新省思言論自由意義。

內政部7日將辦研討會，內政部長葉俊榮主持，邀唐鳳、鄭竹梅、文化部長鄭麗君和「報導者」創辦人何榮幸對談。

葉俊榮表示，目前言論自由面對3大挑戰，第一是國際政治與商業力量崛起造成的影響，如兩岸關係，有人因政治與商業力量，被迫放棄緘默須表態。

他說，其次是網路活絡化後，出現仇恨性與宣洩性言論，造成網路霸凌，甚至形成悲劇；第三是偏遠地區數位落差難表達意見，造成言論表達不平等。

內政部民政司長林清淇受訪說，現代資訊發達，社群媒體造成的網路霸凌問題，對網路假消息相關規範與網路安全等，邀熟悉網路領域的唐鳳分享意見。

林清淇表示，鄭南榕基金會向來提倡言論自由，可以NGO（非政府組織）角色談言論自由過去與未來，鄭竹梅能以年輕人觀點，如何保障言論自由。

國際政治方面，林清淇說，過去發生的藝人周子瑜事件，怎麼因應中國大陸政治力量？

內政部希望座談會希望以前瞻性方向，跨世代、領域間可探討如何面臨言論自由新挑戰，歡迎民眾上網報名參加。10660402

(中央社)