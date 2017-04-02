查詐騙車手槓上開花 破毒品分裝工廠
高雄市警方日前北上桃園逮捕詐騙集團楊姓少年車手，赫然發現其藏匿處竟是毒品咖啡包分裝工廠，起出毒品咖啡包479包、一粒眠300多顆、可可粉7罐、研磨及分裝工具一批。
三局二警分局受理民眾報案指稱，遭詐騙集團騙取新台幣77萬6000餘元及名下中華郵政、國泰世華銀行存摺、金融卡，即刻展開偵辦，運用警政署反詐騙資料庫分析，掌握車手身分為還未滿18歲的楊姓少年，藏匿於桃園市平鎮區，即報請檢察官指揮偵辦，前往查緝搜捕。
警方日前循線在桃園市平鎮區金陵路緝捕楊姓少年，並在其住處查獲初驗均有三級毒品反應的毒品咖啡包479包、米黃色混合粉末3包、橘色混合粉末1包、橘色一粒眠286顆、土黃色一粒眠38顆、愷他命k盤1個、封口機3台、點鈔機1台、夾鏈袋1包、研磨器皿碗、湯匙、刮取卡片一批、可可粉7罐。
楊姓少年坦承日前受詐騙集團遙控，假冒公務員南下取款得手近百萬元，並在桃園藏匿處分裝毒咖啡欲販賣牟利。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。