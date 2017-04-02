查詐騙車手槓上開花 破毒品分裝工廠

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高雄市警方日前北上桃園逮捕詐騙集團楊姓少年車手，赫然發現其藏匿處竟是毒品咖啡包分裝工廠，起出毒品咖啡包479包、一粒眠300多顆、可可粉7罐、研磨及分裝工具一批。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年4月2日

高雄市警方日前北上桃園逮捕詐騙集團楊姓少年車手，赫然發現其藏匿處竟是毒品咖啡包分裝工廠，起出毒品咖啡包479包、一粒眠300多顆、可可粉7罐、研磨及分裝工具一批。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年4月2日

高雄市警方日前北上桃園逮捕詐騙集團楊姓少年車手，赫然發現其藏匿處竟是毒品咖啡包分裝工廠，起出毒品咖啡包479包、一粒眠300多顆、可可粉7罐、研磨及分裝工具一批。

三局二警分局受理民眾報案指稱，遭詐騙集團騙取新台幣77萬6000餘元及名下中華郵政、國泰世華銀行存摺、金融卡，即刻展開偵辦，運用警政署反詐騙資料庫分析，掌握車手身分為還未滿18歲的楊姓少年，藏匿於桃園市平鎮區，即報請檢察官指揮偵辦，前往查緝搜捕。

警方日前循線在桃園市平鎮區金陵路緝捕楊姓少年，並在其住處查獲初驗均有三級毒品反應的毒品咖啡包479包、米黃色混合粉末3包、橘色混合粉末1包、橘色一粒眠286顆、土黃色一粒眠38顆、愷他命k盤1個、封口機3台、點鈔機1台、夾鏈袋1包、研磨器皿碗、湯匙、刮取卡片一批、可可粉7罐。

楊姓少年坦承日前受詐騙集團遙控，假冒公務員南下取款得手近百萬元，並在桃園藏匿處分裝毒咖啡欲販賣牟利。1060402

(中央社)