嘉市交趾陶博物館 欣賞台灣絕技

位於嘉義市文化中心地下室的交趾館，是全國唯一以交趾陶為主題的博物館，可以欣賞交趾陶的塑形、釉彩之美。中央社記者江俊亮攝 106年4月2日

交趾陶是嘉義最具代表性的國寶工藝，交趾陶大師葉王的作品，在日據時代被送往法國巴黎、日本參展，驚動世界藝壇，甚至贏得「嘉義燒」的美譽。中央社記者江俊亮攝 106年4月2日

交趾陶是嘉義最具代表性的國寶工藝，交趾陶大師葉王的作品，在日據時代被送往法國巴黎、日本參展，驚動世界藝壇，甚至贏得「嘉義燒」的美譽。

位於嘉義市文化中心地下室的交趾館，是全國唯一以交趾陶為主題的博物館，在這裡可以認識台灣交趾陶的源流，以及這種彩陶的塑形、釉彩之美。

嘉義市文化局指出，交趾陶是集捏塑、彩繪、燒陶於一身的工藝，被視為台灣絕技；過去是寺廟、宅第建築的傳統裝飾，如今則演變成藝術的一種形式。

交趾陶是屬於低溫釉彩軟陶，在清代傳入台灣，歷經演進，已融入台灣在地的人文特質，發展出獨特的風格。

提起台灣的交趾陶，首推出生於嘉義的交趾陶藝師葉王，葉王的交趾陶作品生動精美，日據時代有日本學者直稱他為「台灣300年來最傑出的陶匠」。

葉王的作品曾在國際大展中嶄露頂角，贏得「台灣絕技」的美譽，也奠定嘉義交趾陶的藝術地位，由於葉王出身嘉義，因此交趾陶有「嘉義燒」的別稱。

走進嘉義市交趾陶館，可以認識交趾陶的起源，並對台灣交趾陶開基始祖葉王有一番認識，並可以了解嘉義地區交趾陶藝師的傳承，以及嘉義成為交趾陶原鄉的原因。

文化局指出，交趾陶具有塑形之美、題材之美、釉彩之美的「3美」特質，展示空間內還有藝師使用的陶土原料、雕塑工具、窯爐及成品，可以體驗藝師的創作情境。

對於台灣交趾陶藝術貢獻最大的葉王，展間也有介紹他的生平。根據記載，葉王生於清道光6年（西元1826年），他的父親葉清嶽是一名陶工，因此葉王從小就喜歡用土捏塑人物。

葉王傳承家學技術之後，又向來台的廣東師傅學藝，再加上自己融會貫通，因此作品題材廣泛，造型生動自然，色彩溫潤豔麗，尤以「胭脂紅」釉彩最為獨特。

葉王的作品曾廣泛安置在嘉義城隍廟、三山國王廟、元帥廟、地藏庵、朴子配天宮、水上苦竹寺等嘉南地區廟宇，可惜如今大都已佚失。

目前葉王的作品，以台南學甲慈濟宮、佳里震興宮保存得最為完整，也是欣賞「台灣絕技」的最佳地點。1060402

(中央社)