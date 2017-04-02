記者到立委 盧秀燕：非常好的職前訓練
台灣電視台第一個女性地方採訪主任、中國國民黨籍立法委員盧秀燕說，記者是從政非常好的職前訓練，讓她清楚從政應做什麼事，隔絕很多慾望，曾建議國民黨中央從記者中找人才。
30幾歲就當上中華電視股份有限公司中部採訪主任，正當名利雙收時不顧家人反對，追求自我實踐、毅然選擇從政的盧秀燕表示，記者生涯對她從政幫助非常大，當初要從政，大家都說「頭殼壞掉」，但她喜歡參與、幫助人群，從未畫地自限。
她說，媒體人出身，讓她清楚從政應做些什麼事，隔絕很多慾望。她知道當民意代表該如何更出名，她知道該怎麼作秀吸引鎂光燈，但她希望回歸問政本質。
盧秀燕表示，對電視台記者來講，時間就是壓力，當時每天有4節新聞，每3、4個小時就要找東西輸出，還不只文字，還要影音，非常講求效率，她的辦公室跟別人不一樣是會訓練效率。她速度很快，助理須跟上。
另外，她說，也因有過記者訓練，現在她的辦公室每天上午8時會開晨報，助理就要提供今天、本週等短、中、長期議題，她也會提供想法。
盧秀燕表示，記者是從政非常好的職前訓練，她也曾向國民黨中央建議，培訓參政人才，應從記者中挖掘。記者掌握議題速度快，可很快體會民眾所想所希望的事，過去常迷信學者，但學者很易與社會脫節。1060402
(中央社)
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