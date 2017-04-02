赴WHA替台灣發聲 可以這樣做
台灣聯合國協進會世界衛生組織（WHO）宣達團發言人曾琮愷說，台灣推動加入WHO已20年，今年最關鍵，要讓世界知道台灣參與決心，歡迎大家一起到瑞士日內瓦替台灣發聲。
今年的世界衛生大會（WHA）將於5月22日到31日在日內瓦舉行，台灣自西元2009年起開始以「中華台北」觀察員身分出席，去年受兩岸關係影響，前衛生福利部長林奏延直至會議2週前才收到邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字。
曾琮愷說，台灣聯合國協進會持續每年5月間組團到日內瓦，宣達台灣要加入WHO為正式會員國，以彰顯台灣主權與國格，並能與各國共同促進全人類衛生醫療進展，維護人人生命與健康，今年5月間將再次組團出發宣達，持續為台灣邁向國際組織發聲。
今年宣達團依慣例，將到日內瓦湖邊分發傳單「為台灣加入WHO」發聲；WHA在5月22日召開當天，宣達團將到會場旁聽，也會到聯合國歐洲總部前分發傳單。
曾琮愷說，過去不分藍綠前輩努力推動加入，今年更要展現台灣人民團結，讓世界知道台灣參與決心。
他說，台灣爭取加入WHO，不分藍綠都關心。過去宣達團在日內瓦，就曾遇到在土耳其安哥拉大學教書的台灣教師，特別飛到日內瓦聲援。
曾琮愷說，也曾有95歲阿公由擔任牧師的兒子陪同，到日內瓦參與WHO宣達團活動；這位阿公說，這輩子「一定要為台灣發聲1次」，跟著大家坐10多個小時飛機，再轉機到日內瓦。
台灣今年能否再收到邀請函未明，曾琮愷表示，如果台灣參與受拒，場外民間團體為台灣發聲的聲音更顯重要。1060402
(中央社)
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