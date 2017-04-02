大陸控管直播亂象 關停18款應用

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中國大陸整治網路直播亂象，國家互聯網信息辦公室近日表示關停18款直播應用軟體及平台，理由是有衣著暴露、誘導色情交易等違法情事。

根據新浪網，國家網信辦表示，有民眾檢舉不法的直播平台，核查後發現，這些直播平台沒有內容審核機制，有的網路主播身著軍隊員警制服，佩戴軍銜警銜臂章等符號；有的衣著暴露、行為挑逗；有的直播時誘導粉絲到自己個人社交平台進行色情交易等。

大陸去年12月1日開始實施「互聯網直播服務管理規定」，報導稱上述直播平台已經違反相關規定，因此決定關停「紅杏直播」、「蜜桃秀」在內18款直播類應用。

大陸近年直播興盛，除了廣電總局和網信辦，大陸文化部今年元旦起也實施「網絡表演經營活動管理辦法」，對網路直播監管。這些法規規範直播內容方向、要求直播平台具相關資格、網路直播表演者採實名制，並要求對內容先審後播等。1060402

(中央社)