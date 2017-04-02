大陸半潛船 台海作戰新利器
中國大陸研發「振華33」半潛船在今年2月27日完成試航及下潛試驗項目，英國《詹氏防務週刊》網站指出，這艘軍民兩用重型半潛船符合海上前沿部署遠征兩棲部隊的作戰概念，將在應對台海問題時發揮作用。
「振華33」多用途半潛船長227米，寬43米，吃水10米，最大潛深27米。4台主柴油發電機組驅動電動機，能提供航速達14節的推力，續航里程為1.8萬海浬，船上還安裝了動力定位系統。「振華33」民用時將作為一艘重型起重船，軍用時用途可觀。該半潛船載貨平台的面積相當於兩個標準足球場，可以託運大型鋼結構件和海上鑽井平台外，還具有搭載直升機、維修戰損艦船等多種軍事用途。
大陸海軍曾使用了一艘較小的2萬噸級半潛船(舷號868)，運送海軍一艘大型野牛級氣墊船。而美軍花亦租用荷蘭「藍色馬林魚」半潛船，將重達8000多噸軍艦運回國修理及將高約90米、重達3萬噸的海基X波段雷達運送到夏威夷進行反導測試試驗。
除《詹氏防務週刊》稱「振華33」半潛船可用在處理台海問題；美國《國家利益》雜誌也分析稱，半潛船可幫助中國大陸海軍在台海戰爭時進行大規模登陸戰，同時半潛船也可改裝成海上基地，在南海島嶼爭端中發揮作用。
(中時電子報)
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