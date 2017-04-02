NBA》杜蘭特續挺麥基 嗆俠客奪冠沒什麼
隨著自己傷癒復出腳步越來越近，勇士明星前鋒杜蘭特選擇續挺隊友麥基，回嗆「俠客」歐尼爾沒拿冠軍，就沒資格跟他說話的說法，「只因歐尼爾拿過冠軍，就可以自認是世界上了不起的人物嗎？對我而言，這不是重點！」
會讓杜蘭特再次回嗆歐尼爾主因，是因先前歐胖不斷嘲諷麥基，引發杜蘭特出面替隊友護航，沒想到歐胖隨即回應，認為杜蘭特還沒拿過總冠軍，無須亂入歐胖與麥基之間的互嗆，甚至認為杜蘭特代表了現今一群太過敏感的球員。
「歐尼爾認為我沒資格跟他說話，是因我沒拿過總冠軍，我明白他的意思，他自認人生從中得到了證明，不僅是籃球，而是他拿過冠軍，」杜蘭特表示，「但是他無緣無故欺負我的隊友，卻不能讓我替隊友說話！」
「如果我必須替隊友說些話，我就會說出口，如果你針對我的隊友，我就會出面保護隊友，這是球隊領袖該做的事，歐尼爾也有缺點，卻要一直挑麥基的毛病，麥基永遠不會變成歐尼爾，我只是繼續支持著他。」杜蘭特說。
甚至杜蘭特認為，現在已是全新的時代，球員都開始投三分球了，比賽也很好看、速度更快，歐尼爾只需做好自己球評的工作，不會聽到任何人批評以前打球的方式，無法跟現今球隊抗衡的說法，「因為我們懂得尊重前輩！」
(中時電子報)
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