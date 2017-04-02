全日空高球賽3輪 龔怡萍並列50名

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台灣高球女將龔怡萍在全日空高球賽第3輪打出1鳥、3柏忌、1雙柏忌的76桿，3輪合計216桿讓排名滑落到並列50名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽之一，總獎金270萬美元（約新台幣8197萬元）的全日空高球賽（ANA Inspiration），當地時間3月30日起在美國得佛羅里達進行4回合共72洞的賽事。

前兩輪都打出70桿的龔怡萍，第3輪只抓下1隻小鳥，但吞下3個柏忌和1個雙柏忌，打出76桿成績，3輪合計平標準桿的216桿，讓排名下滑到並列50名。

另兩名台灣選手曾雅妮、錢珮芸在打完前兩輪後，分別交出合計150桿、151桿，雙雙遭到淘汰。

美國選手湯普森（Lexi Thompson）前兩輪分別打出69桿、67桿，第3輪她抓下6隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，3輪合計低於標準桿13桿的203桿成績讓她持續領先。1060402

(中央社)