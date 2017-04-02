熱身賽3局失1分 陳偉殷：不丟太甜球
台灣旅美投手陳偉殷今天在熱身賽先發，雖局局有失分危機，但總計投3局只失1分，他賽後說，改變心態，寧願保送，也不丟太「甜」的球，是度過危機關鍵。
美國職業棒球大聯盟（MLB）熱身賽，邁阿密馬林魚隊主場迎戰底特律老虎隊，馬林魚派陳偉殷先發。
比賽首局，陳偉殷先抓下1個出局數後，接連被卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）、馬丁尼茲（VictorMartinez）敲出安打，再被厄普頓（Justin Upton）揮出高飛犧牲打丟分。
陳偉殷面對2局首名打者梅斯圖克（Mikie Mahtook）時被敲出二壘安打，又連續送出兩個保送，所幸先以雙殺化解大半危機，再穩穩抓下第3個出局數，沒再丟分。
3局陳偉殷又讓首名打者卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）敲出安打，抓下第1個出局數後，再製造1次雙殺，成功化解失分危機。
陳偉殷用44球投3局，有1次三振、2個保送，被擊出4支安打丟掉1分自責分。
陳偉殷賽後表示，今年參與春訓時間較長，讓他有充分時間準備。
他說，過去球數落後時太想搶好球，往往讓自己有點太急，和投手教練討論後改變心態，3個壞球後寧願保送打者，也不丟太「甜」好球給打者進攻，整體遇危機時都能順利解決。1060402
(中央社)
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