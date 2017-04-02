川普登基愚人王 假遊行騙了31年終成真

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在愚人節這天，紐約1場諷刺性的愚人節遊行活動吸引數十人參加，他們戴著美國總統川普（Donald Trump）面具，跟在正在蹲馬桶的川普等身人偶後方列隊前進。

「詢問報」（Inquirer）引用法新社報導，這場遊行的主辦人是喜愛惡作劇的美國人史凱格斯（Joey Skaggs），他每年都會大肆宣傳假的愚人節遊行，引誘媒體前往活動，過去已有大批美國主要媒體上當。

這場假遊行今年已是第32屆，卻有個意想不到的新驚喜─遊行成真了。

55歲的茱蒂（Judy）告訴法新社：「今年非常特別，我們不能什麼都不做，就這樣讓它過去，這就是為何我們在這裡。」她拒絕提供自己的姓氏，只說她協助安排這次遊行。

她戴著川普面具說：「我們必須把握所有機會，我們必須表達自己對白宮那個愚人的感覺。」

戴著川普面具的遊行者前方，是在流動廁所裡蹲馬桶的大型川普人偶。

史凱格斯說：「川普是今年的民選愚人之王─無異議通過。」（譯者：中央社廖禹揚）1060402

(中央社)