美領導聯軍空襲IS 3年造成229平民喪生
法新社報導，根據美軍中央司令部，美國領導的聯軍對伊斯蘭國（IS）的空襲行動自2014年開始以來，「無意間」可能造成229名平民喪生。
另外，路透社報導，美國軍方表示，今年2月，聯軍對伊拉克和敘利亞IS的攻擊行動造成4名平民喪生。
美軍中央指揮部的這項數字並不包含3月以來的平民傷亡數字。3月有數天在對伊拉克摩蘇爾（Mosul）賈迪達（al-Jadida）地區的攻擊行動中，可能有很多平民喪生，但各界注意力都集中據稱特別是在3月17日的那次空襲。
美軍駐伊拉克的高階指揮官湯生（Stephen Townsend）說，聯軍「可能是造成這些傷亡的原因之一」。
聯軍曾經表示，已對報導的平民喪生展開調查。
伊拉克也正在對摩蘇爾賈迪達地區的空襲造成平民死亡進行調查。
目擊者說，3月中旬聯軍對摩蘇爾的空襲，造成多達200人被埋在瓦礫堆中。（譯者：中央社簡長盛）1060402
(中央社)
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