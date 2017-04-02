關刀山男屍疑失蹤犯嫌 警入山確認運送

刑事局中打中心2月借提黃姓犯嫌到南投縣關刀山取槍，黃嫌滑落山谷，日前發現疑似屍體，警消今天上山確認、研議運送方式。

刑事警察局中部打擊犯罪中心2月23日借提48歲黃姓犯嫌到南投縣埔里鎮與仁愛鄉交界的關刀山取槍，黃嫌滑落山谷消失無蹤，警方經4次搜尋，3月30日在距離滑落處1公里外的溪谷，發現疑似黃嫌屍體，原定隔天請山青運送下山，但因天氣不佳取消行動。

今天傳出警方上山搬運遺體。刑事局中打中心偵一隊長廖劭晃表示，警方會同消防、山青、林務局巡山員共約20人，今天清晨出發，前往關刀山搬運遺體，但後續由人力搬運下山，或是請求空勤直升機吊掛運送，有待人員抵達溪谷，再視現場狀況做決定。

因毒品案入監服刑的黃嫌向檢方自白供稱，在關刀山區藏槍枝及子彈，刑事局中打中心幹員借提黃嫌到山區取槍，黃嫌途中墜谷250公尺，原本還有呼救聲傳出，後來聲音便消失，警方數次搜尋黃嫌下落，也在山區尋找黃嫌所說的藏槍工寮，但一直未發現。

警方僱請山青持續搜尋，3月30日在墜落處外1公里溪谷發現不明屍體，死者穿著灰色褲子、左手上銬、雙腳戴著腳鐐，符合黃嫌當天押解情形，幾乎可確定就是黃嫌遺體，但遺體面目逐漸腐爛，仍待運送下山後，由檢方會同法醫相驗，才能確認屍體身分。1060402

(中央社)