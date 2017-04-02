清明連假人潮 交通船首泊龍門港
清明連假與觀光旅遊季，除空中交通加班運輸，海上布袋航線今天也恢復航行，今年第一批近1000名遊客首度泊靠龍門港上岸，足足比馬公港省20分鐘，整個港區人潮黑鴉鴉一片。
馬公與嘉義布袋海上客運，昨天受海象不佳影響停航，各家航運順延到今天加開航班，3艘早班船在上午8時陸續駛抵龍門，共載973名遊客；馬公港則載近400名。
澎湖縣政府旅遊處表示，恢復布袋航線的包括太吉之星、凱旋3號和滿天星，先後駛抵龍門港，這是航行布袋交通船首度泊靠龍門，航行時間約在50分鐘到1小時，比預定泊靠的馬公港縮短20分鐘航程。
太吉之星、凱旋3號和滿天星等交通客輪在旅客下船後，隨即返航前往布袋，再加班載運旅客，中午轉停馬公，預計今天共將有14趟來回航次，載運旅客約5000人次，有效紓緩清明連假返鄉與遊客人潮。1060402
(中央社)
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