清明連假天氣晴 國道好塞
清明連假第2天陽光露臉，許多民眾今天計畫出遊，高速公路北、中、南多路段塞車，國道1號中壢到楊梅時速甚至不20公里，提醒用路人留意。
告別冷氣團，全台氣溫回暖，許多民眾趁好天氣出遊，交通部台灣區國道高速公路局表示，今天國道主要以出遊車潮為主，預估白天南下會有多路段塞車。
據高公局即時路況系統，截至上午10時30分，國5南港到坪林、國1台北到大華系統、機場系統到新竹、南屯到員林、永康到路竹；國3中和到竹林、快官到名間、國10左營端到燕巢系統、台88線五甲系統到竹田系統都塞車。
其中塞車最嚴重區域包括國1中壢到楊梅、台88線萬丹到竹田系統，時速不足20公里，其他路段時速都在40公里以下，沿途走走停停。
高公局提醒，上午出遊車潮多，預估午後車潮才會紓解，建議用路人改道行駛，或避開尖峰路段及時段。1060402
(中央社)
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