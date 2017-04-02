秦昊對妻女冷默？伊能靜甜偎尪幸福放閃
伊能靜2015年梅開二度嫁秦昊，去年產下1女「小米粒」，近日她上大陸實境秀《媽媽是超人》，秦昊在節目對妻女不夠關心、冷漠，引起網友批評，伊能靜事後在微博力挺尪，強調他是被剪接黑了，今(2日)她在微博曬出夫妻倆合照，開玩笑說：「你們想要的生活情調」。
秦昊在節目中讓伊能靜包辦家務事，自己在旁邊，被網友批評他不是個好老公，伊能靜為力挺尪，表示他秦昊在她生完後，都有幫忙照顧女兒，對她也是相當關心，只是被節目組剪掉，要大家別急於評斷，耐心將節目看下去。
今她也在微博曬出甜蜜依偎在秦昊身邊閃照，寫下：「渺小的控訴，只是你們想要的生活情調...你給我聽好啊！」只見夫妻倆穿著家居福，她還敷著面膜，看起來相當自在放鬆，似在向外界宣告自己和另一半很好，不要為她們擔心。
(中時電子報)
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