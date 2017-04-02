向太護航爆成龍遭勒索 吳綺莉「我不敢答」
港星吳綺莉與「小龍女」吳卓林再陷入緊張，上週吳卓林報警抓吳綺莉，母女衝突再度登上檯面，吳綺莉日前招開記者會，指控成龍從女兒出生至今從沒付過生活費，而香港影視大亨向華強妻子「向太」陳嵐則力挺成龍，指他有情有義，並爆成龍當年遭勒索天價，對此，吳綺莉則表示：「我不敢答」。
日前外傳房祖名拜託成龍援助吳綺莉母女，吳綺莉日前則召開記者會，淚控成龍一毛不拔，17年來從未付過生活費，而「向太」陳嵐被問到此事時，忍不住開口護航成龍，表示「最可憐與最無辜其實是卓林，因為她沒有選擇，是她媽媽選擇要把她生出來」，讓成龍很兩難，甚至多次落淚。
陳嵐進一步提到，當初發生時，成龍遭天價恐嚇「也抱著我們哭過」，並強調「有因有果，當初對方的舉動令他死心」。而香港《東方日報》針對陳嵐發言，向吳綺莉求證，對此，吳綺莉則表示：「陳嵐講的話，我不敢答。」
(中時電子報)
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