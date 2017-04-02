女人感性心思細膩 為了愛願意改名

新北市政府民政局表示，有人因算命想改運，有的因諧音不雅要改名。相較於男性，女性愛改名應是較感性、心思細膩，為家庭、為了愛，不顧一切都願意改變。

民政局統計，民國104年5月起，至今年1月止，轄區內特殊原因改名達3次者有1142人，其中以女性居多，占6成以上，共692人，男性有450人。

三峽區的沈主席表示，改個名，就名正言順當主席，還是終身職；新店區的楊先生，母親因操勞過度離世，他將名字改成與母親同音不同字，以紀念母愛。

民政局說，土城區王先生全家改名轉運，但健康及運勢沒比較好，還是改回原本父母為自己取的名字。

民政局統計新北市第3次改名，命名排行榜，「子」、「宥」占前2名。另外，「沛」、「蓁」、「宸」與「甯」等字大受歡迎。與往年不同，現代版「菜市場」名走偶像夢幻路線。

12星座部分，改名3次者，星座冠軍仍為個性隨和的天秤座占10.33％，其次為見義勇為射手座占9.54％，擇善固執摩羯座9.19％居第三。

最少改名是溫和謙卑雙魚座；分析可能是雙魚座的人重感情內心，性情溫柔，認定的事不易改變，民政局說，這也許是這族群不太喜歡改名的理由。

民政局戶政科長顏耀明表示，不少人改名是為轉運，希望更順遂，但有人繞了一圈才發現，還是父母取的名字最適合自己。改名3次者1142人，有164人改回原來出生登記的姓名。1060402

(中央社)