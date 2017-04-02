紐籍台裔高手鄭祺勻 美次巡摘冠
紐西蘭籍台裔高球新秀鄭祺勻，2日在美次巡Semetra Geteway菁英賽於延長賽擊敗美國選手哈瑞格，拿下3年來開張首勝，明年進軍LPGA希望大增。
這場比賽是台巡與Semtra共同認證的比賽，今年第3年征戰Semetra的鄭祺勻，能在自己國家台灣主辦的比賽封后，感到特別開心。她賽後開心：「不敢相信我贏了這場比賽。」。
鄭祺勻的父母都台灣人，她在紐西蘭出生，後在美國唸大學，2015年從Semtra出發展開美巡夢，首冠到手後，燃起明年進軍LPGA希望。
Semetra年度獎金榜前10選手，隔年可取得LPGA種子球員參賽權。鄭祺勻首冠贏得1.5萬美元獎金，目前累計1萬5689美元獎金，升至獎金榜第4，有希望循台灣女將徐薇淩、李旻與錢珮芸模式，於明年晉升為LPGA選手。
Gateway菁英賽進行3輪54洞比桿賽，鄭祺勻前兩輪落後2桿並列第3，2日最後1輪揮出70桿，躍居與美國選手哈瑞格同以總桿209桿(-7)並列領先，後經2次延長賽勝出，到手3年來首勝。
台灣女將這場比賽只有黃靖晉級最後1輪決賽，最終以223桿並列第52。
(中時電子報)
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