全台氣溫今一路攀升至周六 晴朗穩定最高31度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，昨晚至今晨，冷空氣再加上「輻射冷卻」效應，逐漸降溫，導致截至今晨5:30的最低氣溫達到板橋9.8度、嘉義10.0度、基隆10.5度、淡水、宜蘭11.1度；台北市也降至11.6度，已達到「強烈大陸冷氣團」的強度，但由於乾冷，感受上比較沒那麼寒冷。
吳德榮表示，直到周六以前白天都是穩定天氣，晴朗無雨，唯日夜溫差大，要多注意。他說，最新（1日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天高壓籠罩、各地晴朗穩定；冷空氣逐日減弱，白天陽光加熱、氣溫回升，入夜後因「輻射冷卻效應」而再降溫，日夜溫差大；明晨部分空曠、靜風地區的最低氣溫，仍會降得很接近今晨的水準，雖然乾冷且持續時間不長，仍應注意保暖。
吳德榮表示，周二、三天氣逐日回暖，各地晴朗穩定，但日夜溫差仍大。周四至周六中高層雲系稍增，天氣仍然穩定，溫暖舒適、白天微熱，西半部多雲時晴，東半部有零星降雨；近地層水氣逐漸增多，金馬容易起霧，應注意。
依據中央氣象局未來一周天氣預報顯示，周二起直至周六，北部地區白天氣溫達22度至28度，中、南部地區達26度至31度，東部地區達22度至29度，且會有零星降雨。
吳德榮說，下周日（9日）才會有下一波鋒面及冷空氣過境，因為最新模式模擬顯示，下周末期南方氣團偏強，延緩下一波系統南下，該冷空氣強度雖然沒有這波強，但天氣變化仍然很明顯，實際情形會不斷修正。
(中時)
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