南喬治亞島 探尋地球最未被破壞的風景線

從錯落群島之一的普里昂島眺望南喬治亞島風景。(圖/shutterstock提供)

南極可見全球主要企鵝品種，國王企鵝是最常見企鵝之一，索爾斯伯裡平原(Salisbury Plain)和福爾圖那灣(Fortuna Bay)是南喬治亞島上兩大國王企鵝棲地。(圖/shutterstock提供)

前進南極是史詩般的冒險，波瀾壯闊，人煙罕至，也因此成為地球上最未被破壞的原始風景線。南喬治亞島(South Georgia Island)是大多從阿根廷出發南極行的必經之處，群島僅約台灣面積十分之一，壯麗海岸線孕育眾多野生動物生態，每到南半球夏季，超過數十萬隻的國王企鵝就會聚集在此，成為極地中最吸睛的焦點。

南喬治亞島是介於阿根廷與南極洲之間的新半月形島嶼，是由南喬治亞與南桑威奇組成的群島，面積約3,903平方公里，和福克蘭群島(Falkland Islands)同是英國南大西洋的海外領土之一，但相較罕有常住居民，與南極半島(Antarctica Peninsula)形成一處三角跳島旅遊路線。

南喬治亞與南桑威奇群島海灣眾多，在早期極地探險史上占有重要地位(圖/shutterstock提供)

除了豐富極地野生動物，位於南喬治亞島戈德蘇爾灣的瀑布也是旅人探訪之地。(圖/shutterstock提供)

小小的南喬治亞島，許多旅行路線會花上三到五天時間走訪，而這處群島究竟有哪些魅力？索爾斯伯裡平原(Salisbury Plain)和福爾圖那灣(Fortuna Bay)是島上兩大國王企鵝棲地，每年10月底至隔年3月是南極企鵝最活躍時候也是繁殖季節，可見像圍著鮮豔黃色圍巾的國王企鵝在草地上來回，還有信天翁、海豹等野生動物盤據，數量龐大上看50萬隻企鵝群。

南喬治亞與南桑威奇群島海灣眾多，在早期極地探險史上占有重要地位。位於最南端的庫珀灣(Cooper Bay)，在海灣可眺望眾多的長冠企鵝；而海岸線長度約8公里的金港灣(Gold Harbour)，是國王企鵝、「紳士企鵝」巴布亞企鵝和象鼻海豹的棲息地，在日落餘暉時分照映出壯觀景色。

(中時電子報)