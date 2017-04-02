南喬治亞島 探尋地球最未被破壞的風景線
前進南極是史詩般的冒險，波瀾壯闊，人煙罕至，也因此成為地球上最未被破壞的原始風景線。南喬治亞島(South Georgia Island)是大多從阿根廷出發南極行的必經之處，群島僅約台灣面積十分之一，壯麗海岸線孕育眾多野生動物生態，每到南半球夏季，超過數十萬隻的國王企鵝就會聚集在此，成為極地中最吸睛的焦點。
南喬治亞島是介於阿根廷與南極洲之間的新半月形島嶼，是由南喬治亞與南桑威奇組成的群島，面積約3,903平方公里，和福克蘭群島(Falkland Islands)同是英國南大西洋的海外領土之一，但相較罕有常住居民，與南極半島(Antarctica Peninsula)形成一處三角跳島旅遊路線。
小小的南喬治亞島，許多旅行路線會花上三到五天時間走訪，而這處群島究竟有哪些魅力？索爾斯伯裡平原(Salisbury Plain)和福爾圖那灣(Fortuna Bay)是島上兩大國王企鵝棲地，每年10月底至隔年3月是南極企鵝最活躍時候也是繁殖季節，可見像圍著鮮豔黃色圍巾的國王企鵝在草地上來回，還有信天翁、海豹等野生動物盤據，數量龐大上看50萬隻企鵝群。
南喬治亞與南桑威奇群島海灣眾多，在早期極地探險史上占有重要地位。位於最南端的庫珀灣(Cooper Bay)，在海灣可眺望眾多的長冠企鵝；而海岸線長度約8公里的金港灣(Gold Harbour)，是國王企鵝、「紳士企鵝」巴布亞企鵝和象鼻海豹的棲息地，在日落餘暉時分照映出壯觀景色。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。