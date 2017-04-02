鰲鼓濕地種子繽紛樂 體驗植物奧妙

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嘉義縣鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館於4日起至30日辦理「種子繽紛樂」活動，以繽紛種子搭配互動式關卡遊戲及自然素材DIY，讓遊客體驗植物世界奧妙。

嘉義林管處今天表示，鰲鼓濕地森林園區除了豐富鳥況外，更擁有眾多濱海植物，植物演化過程中，果實與種子扮演重要角色。

嘉義林管處指出，植物演化過程中，發展出五花八門、繽紛多彩的樣貌，以利於繁衍後代的傳播方式，如依賴風、水，或是飛禽走獸攜行種子等方式，因此，特別在濕地園區舉辦「種子繽紛樂」活動。

嘉義林管處說，這項活動先帶領民眾接觸銀葉樹、瓊崖海棠的果實，再來利用放大鏡觀察種子型態，推測種子傳播方式及模擬種子從天空降落方式，並實際體驗種子傳播方式，最後民眾還能利用種子、葉子、樹枝等自然物DIY。

「種子繽紛樂」活動，採現場報名，相關訊息可上嘉義林區管理處網站查閱。1060402

(中央社)