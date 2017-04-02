鰲鼓濕地種子繽紛樂 體驗植物奧妙
嘉義縣鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館於4日起至30日辦理「種子繽紛樂」活動，以繽紛種子搭配互動式關卡遊戲及自然素材DIY，讓遊客體驗植物世界奧妙。
嘉義林管處今天表示，鰲鼓濕地森林園區除了豐富鳥況外，更擁有眾多濱海植物，植物演化過程中，果實與種子扮演重要角色。
嘉義林管處指出，植物演化過程中，發展出五花八門、繽紛多彩的樣貌，以利於繁衍後代的傳播方式，如依賴風、水，或是飛禽走獸攜行種子等方式，因此，特別在濕地園區舉辦「種子繽紛樂」活動。
嘉義林管處說，這項活動先帶領民眾接觸銀葉樹、瓊崖海棠的果實，再來利用放大鏡觀察種子型態，推測種子傳播方式及模擬種子從天空降落方式，並實際體驗種子傳播方式，最後民眾還能利用種子、葉子、樹枝等自然物DIY。
「種子繽紛樂」活動，採現場報名，相關訊息可上嘉義林區管理處網站查閱。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。