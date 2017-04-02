機捷恢復正常價 桃捷分送彌月蛋糕

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機場捷運今天起恢復正常票價。桃園捷運公司上午在各捷運出口站，分送乘客桂圓杯子蛋糕，分享彌月之喜，同時也呼籲通勤族未來可選擇桃捷推出的369或135優惠方案。

機場捷運3月2日正式營運後，第一個月實施5折票價的優惠，今天起正式恢復正常票價，全程最高為新台幣160元。換言之，從台北A1站搭到桃園機場站為160元，從A1搭到終點站A21環北站也為160元。

桃園捷運公司上午10時，為了分享「機捷彌月之喜」，特別在各捷運出口站準備桂圓杯子蛋糕分送出站乘客，不少人吃到甜點也感到相當新鮮。

桃捷公司表示，雖然票價恢復原價，通勤族未來可選擇桃捷公司推出的「369」或「135」優惠方案。

桃捷表示，「369定期票優惠案」為30天定期票7折、60天定期票65折、90天定期票6折，票卡採記名制，在票卡指定的站間範圍內皆可不限次數搭乘。

「通勤135團體優惠專案」則針對機捷沿線公司行號、大型社區、學校、政府機關等團體，，使用天期為100日，團體購買300張以上，每張享有5折優惠，這也是桃捷公司推出的多元票種行銷方案當中，最優惠的一項。

桃園捷運公司也統計，自3月2日至3月28日的運量已達180萬人次，目前平均日運量為6萬6000人次、平常日平均運量為5萬7000人次、假日平均運量為9萬人次，呈現穩定成長。1060402

(中央社)