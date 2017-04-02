參與WHO 蔡明憲：台灣不能等死

世界衛生大會（WHA）5月舉行，台灣今年能否再收邀請函，情況不明。台灣聯合國協進會WHO宣達團長蔡明憲呼籲政府要有更積極作為，不能等死，等人家送侮辱信。

今年WHA將於5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，台灣西元2009年起開始以「中華台北」觀察員身分出席，去年受兩岸關係影響，前衛生福利部長林奏延直至會議2週前才收到邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字。

蔡明憲表示，「對岸的事不是操之在我」，學者或許有理由悲觀，但政府、外交部與衛福部沒悲觀的理由，應盡量做，如果只是等邀請函，這是辜負人民強烈加入國際組織意願。外交部太被動，應更積極主動。

他說，今年1月世界衛生組織（WHO）執委會開會討論5月WHA議題，那時沒積極透過邦交國在執委會有動作，「我們失去了一個很好的機會」。

現在WHA的邀請函仍無訊息，蔡明憲表示，外交部應函請WHO秘書處盡快送邀請函；外交部也應請邦交國，透過管道，幫台灣說話。

曾任駐美國台北經濟文化代表處副代表的蔡明憲說，過去台灣推動參與WHO時，各駐館都積極動員，前總統陳水扁政府時期是要求各國駐外代表處要盡全力請駐在國盡力幫台灣講話，給中國很大壓力。

他說，這次的WHA是WHO秘書長陳馮富珍任內最後一次大會，「她不會放手」，加上中國共產黨第十九次全國代表大會下半年將召開，醫界多認為這次參與WHA不太樂觀。

蔡明憲表示，這次可能的情況有兩種，一種是根本不發邀請函給台灣，一種是發了邀請函但加註其他條件矮化台灣；如果是前者，台灣一定要透過各種管道，包括美國、日本、歐洲、邦交國與非邦交國表達嚴正抗議，「不能被打了悶棍，又不吭聲」；如果是後者，衛福部長在WHA大會的5分鐘演講一定要表達抗議。

他說，台灣還是要爭取用「台灣」名義加入WHO，去年他帶協進會宣達團到美國拜會，就有國會議員建議用「台灣」名義加入聯合國，認為用中華台北對台灣人民是羞辱。

蔡明憲表示，希望政府在WHA或其他國際場合，不要再自我矮化成「中華台北」。1060402

(中央社)