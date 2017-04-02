大陸300萬民企困局 第二代接班難找

隨著第一代創辦人逐漸年老，中國大陸超過300萬民營企業正面臨尋找接班人的重要時刻。但許多第二代沒有興趣，導致接班人難找，企業也面臨極需新生代以嶄新視角適應新行業形勢的困局。

福耀玻璃、美邦服飾、萬向集團、哇哈哈集團等中國大陸知名企業，近來都傳出高階主管開始換代接班的消息。這些企業雖然仍是由第一代創辦人掌舵，但他們多已超過70歲高齡，下一代接班已經是不得不擺上日程的重要大事。

北京青年報報導，在這一波接班潮中，有子婿承接父業的傳統模式，也有由外部經理人操盤的新模式。不過會選擇外人接手，多半是因為子女對經營不感興趣。

在中國大陸，民營企業仍多半期望由第二代接班，有遠見的第一代創辦人也都早早安排子女進入企業培訓，全面了解企業發展，隨時接手。

報導引述「新財富500富人榜」數據指出，中國大陸50歲以上民營企業家占67%，這意味著近7成的中國大陸家族企業需要尋找接班人，也意味著未來5到10年，中國大陸將有300萬民營企業面臨接班換代問題。

報導指出，除了管理階層年齡漸長需要更新換代外，企業也極需新生代領導者以嶄新視角適應新行業模式，做出新突破，才能引領企業邁向新發展階段。

行業人士就表示，一旦市場進入調整期，無論是運行機制或是產業結構上的各種積弊就會顯露，沒有準備好的企業會措手不及，引領企業方向的創新思維是現在中國大陸民營企業最核心競爭力。1060402

(中央社)