挺軍公教 洪秀柱：別讓他們由怨轉恨

國民黨主席洪秀柱(右)前往立法院前，探視抗爭中的退休軍公教。(黃世麒攝)

退休軍公教人員在立院前集結，準備前往總統府前抗議。(黃世麒攝)

退休軍公教前往凱道表達訴求。(黃世麒攝)

警方臨時封閉凱道。(黃世麒攝)

退休軍公教臨時前往總統官邸突襲，與警方人牆對峙。(黃世麒攝)

退休軍公教臨時前往總統官邸突襲，與警方人牆對峙。(黃世麒攝)

國民黨主席洪秀柱2日前往立法院前，探視「八百壯士」反年金改革長期抗爭的退休軍公教人員。洪秀柱表示，退休軍公教要尊嚴，不要被汙名化，但現今的政府卻置之不理，非常冷血，呼籲不要讓社會安定的力量由怨轉恨。

(中時)