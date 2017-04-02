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挺軍公教 洪秀柱：別讓他們由怨轉恨

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挺軍公教 洪秀柱：不要讓他們由怨轉恨
國民黨主席洪秀柱(右)前往立法院前，探視抗爭中的退休軍公教。(黃世麒攝)
挺軍公教 洪秀柱：不要讓他們由怨轉恨
退休軍公教人員在立院前集結，準備前往總統府前抗議。(黃世麒攝)
挺軍公教 洪秀柱：不要讓他們由怨轉恨
退休軍公教前往凱道表達訴求。(黃世麒攝)
挺軍公教 洪秀柱：不要讓他們由怨轉恨
警方臨時封閉凱道。(黃世麒攝)
挺軍公教 洪秀柱：不要讓他們由怨轉恨
退休軍公教臨時前往總統官邸突襲，與警方人牆對峙。(黃世麒攝)
挺軍公教 洪秀柱：不要讓他們由怨轉恨
退休軍公教臨時前往總統官邸突襲，與警方人牆對峙。(黃世麒攝)

國民黨主席洪秀柱2日前往立法院前，探視「八百壯士」反年金改革長期抗爭的退休軍公教人員。洪秀柱表示，退休軍公教要尊嚴，不要被汙名化，但現今的政府卻置之不理，非常冷血，呼籲不要讓社會安定的力量由怨轉恨。

(中時)

關鍵字：洪秀柱軍公教反年改
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