神秘地點 巴布狄倫親手領走諾貝爾獎了

巴布狄倫終於領走諾貝爾文學獎獎牌和證書。（美聯社）

瑞典學院常任秘書戴紐絲回應巴布狄倫領獎問題。（美聯社）

神秘神秘再神秘，低調低調更低調。美國詩人歌手巴布狄倫（Bob Dylan）今天終於親自領走諾貝爾文學獎，不過地點在哪裡，依舊是個秘密。

巴布狄倫這兩天在瑞典斯德哥爾摩舉辦2場演唱會，日前瑞典學院（Swedish Academy）對外表示，這位美國歌手將在這段時間領取文學獎證書和獎牌。

中央社報導，瑞典公共電視台（SVT）詢問巴布狄倫是否已領取證書和獎牌時，瑞典學院成員恩格道爾（Horace Engdahl）回答「是的」，其餘什麼都沒透露。

瑞典學院常任秘書戴紐絲（Sara Danius）在部落格披露了些許細節。巴布狄倫是在週六的演唱會前領取證書和獎牌，戴紐絲說他很仔細地端詳獎牌，尤其是刻有一名年輕人坐在月桂樹下聆聽謬思女神演奏的那一面。

不過800萬瑞典克朗（約2700萬台幣）的獎金，巴布狄倫還沒領走。因為領取獎金的唯一要求是發表得獎感言。得獎感言形式不拘，可以是簡短演說、表演或一段影音播放，甚至一首歌。

戴紐絲表示，學院很有信心，可以在6月10日的最後期限以前，收到巴布狄倫的「錄音版本」得獎感言。

(中時電子報)