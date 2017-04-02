川普公布團隊身家財產 絕多數是百萬富翁

白宮首席策略師班農(左)和幕僚長蒲博思。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)今公布其團隊中心成員的身家財產，結果顯示圍繞在他身邊的人都是非常有錢的富翁。

根據路透社(Reuters)報導，這些成員是按照法律規定，提供他們在甫成為白宮一員時的資產金額和相關文件的快照，在這之後他們會才可開始賣掉一些可能會引發利益衝突的股票和資產。

這個資產報告顯示，白宮國家經濟委員會主席、前高盛集團總裁Gary Cohn，身家至少有2.3億美元，許多Cohn的資產細節都沒有登載在該報告上，但已顯示這些資產價值超過100萬美元。在他加入白宮的前一年，Cohn的收入大約在4,800到7,700萬美元之間。

白宮首席策略師班農(Steve Bannon)在成為公務員前，其銀行帳戶、房地產和其他持有資產等的價值約在330萬美元到1,260萬美元間。

白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)的資產價值大約在60.4萬到116萬美元之間，收入約142萬美元，收入中約56.6萬美元來自於共和黨全國委員會，其他來自他在威斯康辛州密爾沃基(Milwaukee)擁有的一間法律事務所。

川普的科技顧問、前巴爾的摩地產商Reed Cordish在加入川普團隊前，資產則介於9,200萬到7.98億美元之間， 收入約在4,800到5,500萬美元之間。

但這報告沒有包括川普和副總統彭斯(Mike Pence)的資產細節，川普雖在贏得大選後表示他將會把所有飯店和高爾夫球俱樂部的經營權交給兩個兒子，以避免產生利益衝突，但是監察組織認為這樣還不夠，呼籲川普出售這些資產或是設立信託管理。

負責審查這些高官資產申報的獨立政府道德辦公室表示，川普白宮成員中約25%的人，提供的報告非常複雜、顯示其資產非常龐大。

但不是所有川普團隊成員都是有錢人，貿易顧問Peter Navarro和白宮顧問Omarosa Manigualt在加入白宮的前一年，收入分別約24萬和10萬美元。

(中時電子報)