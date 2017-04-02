誓言抗爭到底 八百壯士：讓台灣遍地是藍波

退休軍公教人員在立院前集結，準備前往總統府前抗議。(黃世麒攝)

退休軍公教前往凱道表達訴求。(黃世麒攝)

退休軍公教臨時前往總統官邸突襲，與警方人牆對峙。(黃世麒攝)

退休軍公教臨時前往總統官邸突襲，與警方人牆對峙。(黃世麒攝)

「八百壯士」在立院前埋鍋造飯抗議年金改革污衊軍公教尊嚴，今天宣布正式進入第三階段抗爭，要埋鍋造飯到本會期結束，且不排除升級抗爭行動。退伍軍人協會副理事長吳其樑表示，民進黨政府黑心霸道，完全執政完全不理你，比當年威權時代還要更獨裁，真是不可思議，再繼續下去是抗爭永無止休。

吳其樑痛批政府抹黑軍人尊嚴，還用政論節目繼續污衊退役軍人，他說，美國之所以有好萊塢電影「第一滴血」，正是因為美國越戰結束後，那些軍人回到國家被看得一文不值，主角「藍波」象徵的是對社會的抗議，「這個政府再這樣下去，台灣絕不止一個藍波，遍地都會是藍波，你不要我們活，我們也不讓你成立，大家搞到底。」

八百壯士與陸軍官校專科班今天在立院中山南路大門口踢正步唱校歌，抗議年金改革。八百壯士發言人吳斯懷說，這些人百分之九十五沒有終身俸，但還是願意出來幫忙，為的就是維護軍人尊嚴，軍人尊嚴不許被誣衊。

吳斯懷說，八百壯士從2月21日開始埋鍋造飯一個月，希望政府有善意回應，結果毫無回應，因此又延長到第二階段要抗議到4月2日，期間向立法院遞交兩次陳情抗議書，只收到一紙公文就沒了，因此今天正式決定延長到第三階段，繼續埋鍋造飯到6月15日，到立法院這個會期結束。

吳斯懷也說，太陽花學運佔領立法院一個月結果被法院判無罪，說那是因為公民不服從，行使抵抗權，「那我們算不算公民不服從？」他強調，抗議過程會採取相應措施，不排除升級抗爭行動。

(中時)