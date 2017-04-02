NBA》北卡新法案 遭諷「重籃球輕人權」

黃蜂隊因失去主辦明星賽機會，損失龐大商機。(美聯社資料照)

去年3月底，美國北卡萊納州通過一項「House Bill 2」法案，其中包含規定所有人都必須依照自己生理上的性別使用公共場所的更衣室與廁所。這個法案引起LGBT團體強烈反彈以及NBA與NCAA(大學聯賽)的抵制，NBA本季明星賽因此搬離夏洛特黃蜂的主場。

這項法案認定人類只有男、女兩種性別，引起跨性別者(心理與生理性別相異者)的憤怒，稱此為「跨性別廁所禁令」。北卡新任州長庫柏前日宣布撤除這項長達1年的爭議法案，改以「HB142」法案取代。這項新法案雖然取消了嚴格的禁令，但依然保留他們對州內其他市府機關(包括公立學校)男女混用廁所的控制權，一直到2020年12月為止。

這個動作引起LGBT團體更大的怒火，他們聲稱州政府表面上「撤除HB2法案」，實際上是引入了一個「HB2.0法案」，對於跨性別者和性別認同不明的族群是二度傷害。庫柏表示在共和黨佔有絕對多數的議會，能有這程度的讓步已經很不容易，但LGBT譏諷庫柏「把籃球利益放在人權之上」，是打著民主黨平權旗號的騙票者。

過去1年多裡，許多商業團體取消在北卡州的投資計劃，讓他們損失至少37.6億美元。LGBT團體認為只是金錢利益讓共和黨員妥協，但骨子裡是變本加厲地歧視跨性別者。事實上這些被視為女扮男裝的跨性別者並非破壞廁所秩序的元凶，真正引來麻煩的往往是藉著法令保護走入女廁所的男性偷窺者。

LGBT團體在新法案出爐隔日就立刻嚴正抗議，表示「如果你支持LGBT，就不可以贊同修正過的新法案。」他們也呼籲NCAA要繼續抵制北卡，不能被政客的手段欺瞞。NBA則盼望最快在2019年將明星賽帶回北卡的黃蜂主場。

(中時電子報)